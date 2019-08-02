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今日 04:56 國際財經

油價大跌後技術反彈 分析料後市續反覆

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美國總統特朗普前一天公布向更多中國入口貨加徵關稅、觸發油價錄得四年來最大單日跌幅後，外圍油價周五出現技術反彈。

紐約9月期油收市升1.71美元或3.2%，每桶報55.66美元，本周累計跌1%。前一天，紐約期油因關稅消息急挫7.9%，跌幅是四年來最大。

倫敦布蘭特10月期油收市升1.39美元或2.3%，每桶報61.89美元，本周累計跌2.3%。前一天，該款期油跌7%。

交易商Anas Alhajji表示，油價周四急挫有點過急，似乎是投機者爭相平倉而觸發，所以周五有技術性反彈。

JBC Energy預期，油價短期內將明顯表現反覆，端視中國採取哪些報復措施而定，中長期而言，市場對於中美兩國可以解決貿易爭拗的願景將落空，對油價不利。

Economist Intelligence Unit全球經濟師Cailin Birch指出，中美貿易戰惡化對原油需求的衝擊毋須置疑，特朗普今次加徵關稅貨品主要是消費品，對美國消費者的衝擊很直接。

較早時，美國油田服務商Baker Hughes公布，本周鑽油井數量連跌第五周。消息對油價也有一定利好作用。

另外，美國公布7月非農業職位增加16.4萬個，失業率維持在3.7%不變，符合市場預期。另外，密歇根大學7月美國消費者信心指數終值為98.4，略低於預期98.5，初值為98.4，6月終值為98.2。數據反映美國經濟偏軟，對油價不利。

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