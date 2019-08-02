國際財經

美國周五新出爐的7月非農職位數目16.4萬個，表現符預期，但增長放緩，無法抵消美國總統特朗普周四提出向3000億美元中國貨加徵10%關稅的負面消息，美股道指平開之後，曾挫334點，盤中低見26249點，其後顯著收窄跌幅；科技股表現較差，納指收市下滑1.32%。德法股急跌超過3%，美元滙價則反覆回落。

道指繼周四由大升變大跌280點後，周五延續頹勢，收市連續第四日下挫，但跌幅收窄至98點或0.37%，報26485點；盤中一度只跌13點，高位觸及26570點。納指早段曾挫至7953點低位，跌幅達到1.94%；收市險守8000關，仍挫1.32%，報8004點；標指也跌0.73%，為「五連跌」，收報2932點。

思科股價低收3.86%，為跌幅最大的道指成分股，蘋果和IBM同告回落逾2%，英特爾都倒退1.66%；Facebook和亞馬遜分別下插1.92%和1.73%。標普500科技指數下挫1.68%。

德法股挫逾3% 期油反彈

歐洲股市跟隨亞洲跌市低開，隨後輾轉向下，泛歐Stoxx 600指數挫2.46%，重災區為基本資源類及汽車股；德法兩地股市大幅蒸發3.11%和3.57%，英股亦下滑逾2%。

美國勞工部公布，7月非農業新增職位16.4萬個，與預期的16.5萬個，僅差1000個，但6月和5月的非農職位均向下修訂，兩個月的增幅合共較預期少4.1萬個。上月失業率維持在3.7%，續處近50年新低紀錄，但高於分析師預測的3.6%。至於平均時薪較去年同期攀升3.2%，勝預期的增長3.1%；按月亦揚升0.3%。

分析師指出，7月就業數字穩健，但過去3個月每月平均14萬個新增職位，是近兩年最慢速的增長，符合勞工市場緊縮、職位增長放緩的預測，可視為經濟勢頭減慢的跡象。

白宮經濟顧問庫德洛周五指出，特朗普將於當地時間周五稍後時間，發表與歐盟相關的貿易協議，內容關於出售更多美國牛肉到歐洲。多個美國媒體引述消息稱，美國貿易代表萊特希澤將與歐盟大使簽定協議，讓歐洲市場開放予美國，入口更多牛肉。

美滙指數先升後回，美市尾段跌0.27%，報98.11。股市暴跌觸發市場對避險貨幣日圓的需求，支持日圓兌美元曾升0.77%，攀上106.51兌每美元的5周高位；歐羅表現反覆，美市尾段升0.2%，兌1.11美元。

30年期德債首現負孳息

資金流入美債及德債避險，推動德國30年期國債首度出現負孳息，曾跌近10點子，至負0.002厘。

紐約期油繼周四急挫7.9%後，周五曾反彈近4%，每桶重上56美元，收市仍漲3.2%，報55.66美元；倫敦布蘭特期油回升2.3%，每桶收報61.89美元。紐約12月期金收市漲1.8%，每盎斯報1457.5美元，創6年新高。

美國周五公布6月工廠訂單按月升0.6%，遜預期；6月耐用品訂單終值按月增1.9%，較5月份的2%增幅有所放緩。密歇根大學編制的7月消費信心指數初值報98.4點，與6月相若。