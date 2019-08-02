國際財經

中美貿戰波瀾再現，美國總統特朗普突然宣布對餘下總值3000億美元的中國入口貨物加徵10%關稅，市場擔心雙方難以在可見未來達成貿易協議，並關注美國非農就業數據，希望從中推測聯儲局的減息步伐，以及特朗普稍後就歐盟貿易問題發布聲明，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7474點，挫110點或1.45%；德國DAX指數報12000點，挫252點或2.06%；法國CAC 40指數報5433點，挫124點或2.24%；意大利富時MIB指數報21197點，挫369點或1.71%。

道指期貨暫報26490點，跌53點。

中美貿易糾紛愈演愈烈。中美貿易代表周三結束在上海舉行的經貿高級別磋商，未見突破，惹來美國總統特朗普不滿，於今天凌晨約1時半，在Twitter宣布對餘下3000億美元中國進口貨品加徵10%關稅，於9月1日生效。他其後更威脅，關稅率可以分階段調整，10%可能只是短期做法，不排除逐步調高有關稅率至25%，或者更高水平的可能性，又再次批評中國在談判時出爾反爾，亦沒有履行大量採購美國農產品的承諾。

不過，特朗普同時表明，與中國的談判會繼續，期望能達成一份全面協議，又形容中美兩國合作前景光明。《華爾街日報》報道提到，中美本周貿談進展緩慢，是因為中方採取了新策略，認為可借此等待獲得一份更有利的協議。

《環球時報》總編輯胡錫進則表示，中美貿易協議在「漸行漸遠」。他認為，中國不會再優先考慮控制貿易戰規模，而是將關注貿易戰持續情況下的國家戰略。

另外，日本決定將南韓從在安全保障出口管理上設置優惠待遇的「白名單」國家中剔除。分析認為，這有可能會衝擊三星電子、SK海力士等晶片製造商，對電子設備組件的生產造成影響，繼而顛覆全球供應鏈。

油價在上日大挫逾7%後，今日反彈。紐約原油期貨扭轉昨日插近8%的頹勢，現時每桶報54.77美元，升0.82美元或1.52%；倫敦布蘭特期油報61.65美元，漲1.15美元或1.9%。