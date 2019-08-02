國際財經

美國總統特朗普宣布對剩餘的3000億美元中國進口貨徵收10%的關稅。摩根資產管理周五稱，措施令市場對經濟衰退的擔憂再次升溫，並可能會改變聯儲局的政策前景，或需要採取更加激進的減息以支持美國經濟增長。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指出，美國關稅措施加大部分投資者的憂慮，首先是大阪20國集團(G20)峰會所取得的休戰期脆弱性。

最新公布是在雙方最近一輪上海談判結束後發表，雖然談判缺乏進展並不令人意外，但特朗普如此迅速地重啟關稅威脅則是出乎意料，特別是在北京暗示將加大對美國農產品的購買力度後。這將給定於9月初的下一輪貿易談判帶來巨大壓力，假設北京願意在最新威脅下繼續前進。

其次，這證明企業對全球經濟前景持謹慎態度是正確的，尤其是全球貿易。企業支出疲軟是目前全球增長的最大威脅，因為企業領袖正在努力弄清楚美中貿易緊張的軌跡，而這個突如其來的宣布將給企業帶來更大壓力。

第三，隨着美國擴大受關稅影響的中國商品清單，對消費者和企業造成的直接影響將會增加。這可能會給最近數季表現堅韌的消費品帶來通脹壓力，亦會損害美國的消費者。

高關稅稅率亦會令企業盈利受損，經濟衰退的擔憂將再次升溫，亦可能改變美聯儲的政策前景，需要採取比起美聯儲主席鮑威爾本周支持經濟言論更為激進的降息。

總體而言，風險規避情緒將在短期內佔據主導地位。該行繼續建議亞洲投資者更加注意對其資產組合的波動性管理，着重於高息股票、新興市場固定收益和企業債等收入資產的分配。