國際財經

美國製造業數據欠佳，令市場憧憬聯儲局需要再減息，支持美股周四早段反彈，道指平開之後曾飆311點，盤中衝上27175點。美國總統特朗普於香港時間約凌晨1時30分宣布向餘下中國價值3000億美元的進口貨品加徵10%關稅，道指應聲一度大幅倒跌315點，即市低位觸及26548點，令到全日高位與低位點數波幅高達626點。

道指收市仍插280點或1.05%，報26583點。標指跌0.90%，收報2953點，失守3000點關。納指挫0.79%，收報8111點。鮑威爾在周三議息後記者會上發表偏鷹言論，拖累道指收挫333點。數據研究公司Refinitiv指出，標普500指數成分股中，296間企業目前已公布第二季業績，其中74.7%好過市場預期。Verizon周四公布第二季業績勝預期，股價升3.65%後輕微倒跌收市。

金融股成為跌市重災區，高盛低收3.87%，為表現最差的道指成分股，摩根大通都回落2.64%。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar下滑3.71%，波音都回落2.02%。油股跟隨油價下挫，雪佛龍與埃克森美孚分別倒退1.93%和2.56%。科技股有沽壓，同樣對貿易戰敏感的蘋果先升後回，收市低2.16%。

10年期債息失守1.9厘

受減息影響，美國10年期債息跌穿1.9厘，尾段低見1.875厘；2年期債息跌至1.698厘。歐股個別發展，英股跌0.03%，法德股分別升0.7%及0.53%。亞股普遍下跌，惟日股逆勢升0.09%。

英息不變 鎊滙續尋底

英倫銀行周四議息後維持息率在0.75厘不變，符合市場預期。央行調低經濟增長預測，假設英國可避過脫歐衝擊，今明兩年的增長將會是1.3%，低過5月時估計的1.5%及1.6%。鎊滙繼續尋底，曾跌至1.208美元，即約9.42港元水平，尾段偏軟報1.2141。

美滙指數先升後挫，尾段跌0.19%，報98.33。歐羅兌美元曾挫至1.1027兩年低位，尾段報1.1091，跌0.12%。美元兌日圓報107.38，挫1.29%。

紐約期金收市跌0.4%，報1432.4美元；關稅消息曝光後，電子時段曾倒升上1451.6美元。油價連升5天後急挫，紐約期油每桶收報53.95美元，瀉7.9%，布蘭特期油每桶收報60.5美元，下插7%。

美國Markit製造業PMI終值由6月的50.6跌至7月的50.4，高於預期50，同時為2009年9月以來最低。ISM製造業指數跌至7月的51.2，屬3年來最低。