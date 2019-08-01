國際財經

美國總統特朗普突然宣布，將對餘下總值3000億美元的中國入口貨物加徵10%關稅，有關措施由9月1日起生效。原本急彈逾300點的美股道指高位直瀉，踏入尾段暫最多倒插逾200點。美元滙價倒跌，紐約期油大瀉逾8%。

美股輕微高開後一度持續高走，道指踏入中段急彈311點，即市高位暫觸及27175點，三大指數齊漲逾1%；特朗普言論發表後，美股全線插水，截至本港時間凌晨約2時12分，道指報26624點，下滑239點或0.89%，稍早時跌幅一度達255點，盤中低見26608點，單日高低位點數波幅暫時高達567點；標普500指數現報2953點，回落26點或0.89%；納指報8113點，下跌62點或0.76%。

對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar股價重挫3.33%，暫時為跌幅最大的道指成分股，波音回落1%。銀行股高盛滑落3.31%；科技股個別發展，同樣對貿易戰敏感的蘋果倒跌2.46%，但微軟仍漲1.35%。

美國聯儲局主席鮑威爾昨日在新聞發布會上的發言，打壓了市場對未來繼續減息的預期；他稱，此次減息並非長時間一系列減息行動的開始，而是一次周期內的政策調整。分析認為，這表明聯儲局不會很快進一步大幅減息。不過，鮑威爾在周四澄清昨日的講話，稱減息不一定是一次性的事件。

美債息挫穿1.9厘

反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率連續跌穿2厘和1.9厘關，盤中低見1.877厘，跌幅達13.8個基點。走勢更貼近市場預期的2年期美債息現時低見1.73厘，可見市場避險情緒急劇升溫，推高債券價格，使債息相應回落。

美元滙價原本最多漲0.41%，高見98.93，現時倒跌0.14%，報98.38。原本受壓的歐羅也倒升0.02%，報1.108美元。美元兌日圓急滑，最新插1.3%，每美元報107.37日圓。

國際油價跌勢迅速擴大，紐約期油暫下滑8.07%，每桶報53.85美元；倫敦布蘭特期油都倒退7.19%，每桶報60.37美元。