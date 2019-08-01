國際財經

美國聯儲局一如預期減息四分一厘，但主席鮑威爾稱並非減息周期開始。市場預期至2020年底聯儲局將降息兩至三次，每次減25個基點。

不過，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele發表報告認為，這種預期未免過度，當前美國經濟表現相對穩健，而且近期跡象顯示通脹可能即將觸底。美國失業率已降至1960年代以來最低、信用環境寬鬆。除非經濟前景顯著惡化，否則該行認為聯儲局最多再降息一次，幅度25個基點，然後維持利率不變至2020年底。

瑞銀指出，未來幾個月，中美貿易談判將影響經濟前景及聯儲局動向。雖然該行並不預期談判會有所突破並減少關稅，但談判很可能將持續進行，貿易緊張局勢預計不會顯著升級。根據該行的基準情景，這會使企業信心逐步恢復，市場對聯儲局降息的預期也會隨之降溫。

中期而言，該行將關注聯儲局如何履行其「就業率最大化、穩定物價以及溫和的長期利率」的使命，也有可能引入新的貨幣政策工具來達成目標，並為應對經濟下行提供更多支持。

儘管預計利率將在較長時間內維持較低水平，但瑞銀認為美國固定收益市場可能高估短期大幅降息的可能性。因此，相對於較短期美國政府債券而加碼股票和現金。該行亦預計聯儲局的降息幅度將大於歐洲央行，這將縮窄利率差距，削弱美元兌歐羅滙率。