訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:09 國際財經

瑞銀料聯儲局最多再減息一次

放大圖片

美國聯儲局一如預期減息四分一厘，但主席鮑威爾稱並非減息周期開始。市場預期至2020年底聯儲局將降息兩至三次，每次減25個基點。

不過，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele發表報告認為，這種預期未免過度，當前美國經濟表現相對穩健，而且近期跡象顯示通脹可能即將觸底。美國失業率已降至1960年代以來最低、信用環境寬鬆。除非經濟前景顯著惡化，否則該行認為聯儲局最多再降息一次，幅度25個基點，然後維持利率不變至2020年底。

瑞銀指出，未來幾個月，中美貿易談判將影響經濟前景及聯儲局動向。雖然該行並不預期談判會有所突破並減少關稅，但談判很可能將持續進行，貿易緊張局勢預計不會顯著升級。根據該行的基準情景，這會使企業信心逐步恢復，市場對聯儲局降息的預期也會隨之降溫。

中期而言，該行將關注聯儲局如何履行其「就業率最大化、穩定物價以及溫和的長期利率」的使命，也有可能引入新的貨幣政策工具來達成目標，並為應對經濟下行提供更多支持。

儘管預計利率將在較長時間內維持較低水平，但瑞銀認為美國固定收益市場可能高估短期大幅降息的可能性。因此，相對於較短期美國政府債券而加碼股票和現金。該行亦預計聯儲局的降息幅度將大於歐洲央行，這將縮窄利率差距，削弱美元兌歐羅滙率。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。