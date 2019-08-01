國際財經

中美貿易談判未有明顯突破，加上聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)言論偏中性，未來減息機會大減，市場靜候英倫銀行議息會議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7565點，跌21點或0.28%；德國DAX指數報12165點，跌23點或0.2%；法國CAC 40指數報5520點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報21535點，升137點或0.64%。

道指期貨暫報26851點，跌4點。

中美結束在上海舉行的第12輪高級別經貿磋商，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。中國商務部表示，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。白宮發言人格里沙姆表示，中國將增加購買美國農產品，但未提供其他細節。

美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，為2008年金融海嘯以來首次放鬆利率政策；同時提早兩個月結束「量化緊縮」政策。不過，主席鮑威爾在會後稱，與以往開啟漫長減息周期不同，本次減息決定只是貨幣政策的一種「中期調節」(midcycle adjustment)，並非形成一種趨勢。他的言論暗示，下一次的減息行動並不確切獲得保證。

鮑威爾此番言論招惹總統特朗普猛烈抨擊，指摘對方沒有清楚釋放未來進一步減息的訊號，表現「令人失望」。特朗普稱，市場期待鮑威爾及其領導的聯儲局應當表明，本次減息是未來長時期而進取減息的開始，確保美國可以跟隨中國、歐盟和其他國家的減息步伐，可惜鮑威爾再次令人失望。

另外，英倫銀行將於周四舉行貨幣政策會議，投資者關注其面對約翰遜成為首相後、英國無序脫歐風險升溫情況下所作出的應對策略。而當地新任財相賈偉德(Sajid Javid)決定，倍增額外預備金至21億英鎊(202.8億港元)，應對無序脫離歐盟時的突發情況。

美國聯儲局削弱了進一步減息的預期，抵消美國原油庫存跌幅較預期高、中東局勢持續緊張等因素，油價挫1%。紐約原油期貨現時每桶報57.91美元，挫0.67美元或1.14%；倫敦布蘭特期油報64.46美元，跌0.59美元或0.91%。