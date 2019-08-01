國際財經

南韓央行行長李柱烈表示，央行和政府不會在特定水平捍衞韓圜。

被問到一旦韓圜跌穿某定水平，南韓外滙當局是否可能干預滙市時，李柱烈稱，這完全不屬實，強調央行密切關注金融市場，如果金融市場動盪，會努力穩定市場。

李柱烈又指出，雖然聯儲局寬鬆力度不如市場預期，但外界仍預計聯儲會會進一步減息。

美國聯邦儲備局議息後宣布減息0.25厘，符合市場預期，為2008年金融海嘯以來首次放鬆利率政策。但聯儲局主席鮑威爾在會後見記者，暗示減息只是一個「調節」，不是減息周期的開始。