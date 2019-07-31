國際財經

歐洲股市周三收市整體向好，泛歐指數Stoxx 600收報385點，回升0.17%。投資者等待美國聯儲局議息結果，普遍預料會減息0.25厘，對歐股有支持。

歐洲主要市場個別發展。英國富時100指數收報7586點，跌0.78%或59點；德國DAX指數收報12189點，上揚0.34%或41點；法國CAC 40指數收報5518點，進賬0.14%或7點；意大利富時MIB指數收報21398點，上揚0.56%或119點；西班牙IBEX 35指數收報8971點，回吐0.17%或15點。