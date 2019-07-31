國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨2時公布議息結果，決定減息四分一厘，把聯邦基金目標利率下調為2至2.25厘，符合市場預期，是2008年金融海嘯後10年來首次減息，更屬罕有地採取「預防性減息」(insurance cut)。由於議息無驚喜，加上主席鮑威爾會後向記者稱，減息僅屬「中期調節」(midcycle adjustment)，不代表寬鬆周期已啟動，道指應聲一度急挫478點，盤中低見26719點。

提早結束縮表

議息聲明指出，就業市場繼續強勁，失業率維持在低水平，但環球經濟及通脹壓力仍溫和，經濟前景的不確定因素持續。局方會採取適當措施，保證美國經濟持續擴張，令就業市場保持強勁及通脹處於「對稱性的2%目標」附近，未來將繼續監察各項數據。聲明同時指出，聯儲局將提早於8月結束原定於9月才終止的縮減資產負債表行動。

今次減息決定未獲公開市場委員會全數官員支持，其中堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)及波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)一如預期反對，認為暫時沒有需要減息。

「預防性減息」意指在環球經濟增長疲弱及商業投資減慢時，儘管美國未屆衰退邊緣，聯儲局仍決定採取行動，為經濟買保險。

議息聲明公布前，各大行普遍預期7月減息後，年底前將再減一次，高盛、摩通、花旗、美銀、巴克萊及德銀等均估計7月減息四分一厘，並在年底前再減四分一厘至半厘。大摩及瑞銀則認為，7月將一次過減半厘，年底前不會再減息。

鮑公發言後 道指曾挫478點

股市方面，議息結果公布前，投資者普遍謀定後動。蘋果公司及通用電氣等公布盈利勝預期，支撐大市走勢，道指早段曾升83點，即市高位觸及27281點，標指與納指都反覆靠穩；但中美貿易談判未有明顯突破，加上儲局未來減息機會大降，美股三大指數斷崖式滑落，三大指數收市都跌超過1%，道指下挫333點或1.23%，標指和納指分別倒退1.09%和1.19%。蘋果早段一度抽高6%，收市升幅收窄至2%，為表現最強道指成分股，微軟挫2.91%表現最差。

歐股個別發展，英股跌0.78%，法德兩市分別升0.14%及0.34%。亞股普遍下滑，日股跌0.86%。

美滙指數連升8天後，在議息聲明公布前窄幅上落，議息聲明公布後持續向上，尾段抽高0.6%，至98.63。歐羅區最新數據顯示區內第二季經濟增長放緩，拖累歐羅兌美元報1.1072，跌0.77%。

儲局公布議息結果前，紐約期金收報每盎斯1437.8美元，跌4美元或0.3%；議息後的電子交易時段反覆擴大跌勢，一度滑落至1422.3美元，尾段仍挫逾1%至1426.6美元。

油價受美國庫存減少及儲局減息帶動而連升5天，紐約期油及倫敦布蘭特期油皆曾攀上兩周高位。紐約9月期油每桶收報58.58美元，升0.9%；布蘭特10月期油收報65.05美元，升0.7%。