國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國四大百貨公司之一Nordstrom創辦人家族部分成員，正初步洽商增持股權，由現時約三分之一股權增至五成以上。

消息曝光後，Nordstrom股價急升7%。

根據報道，暫時不清楚Nordstrom創辦人家族如何增持股權，但可能選項包括增大股份回購計劃力度。

消息人士表明，有關增持股權考量可能最終不會成事。去年初，Nordstrom與創辦人家族暫停私有化商討。

Nordstrom未有回應傳媒相關查詢。