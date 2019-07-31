國際財經

德國檢察官周三起訴奧迪(Audi)汽車四名前僱員，當中包括前行政總裁(CEO) Rupert Stadler，指他們在涉及柴油引擎汽車廢氣排放量造假的「柴油門」醜聞期間有違法行為。

有關消息顯示，奧迪母公司福士(Volkswagen，又名大眾汽車)四年前承認在一些柴油引擎汽車中安裝軟件、以使廢氣排放量過關的醜聞，至今仍未告一段落。Stadler將面對欺詐控罪。

福士前CEO文德恩(Martin Winterkorn)早於四月已被當局起訴。