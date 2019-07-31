國際財經

美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，並提早兩個月結束「量化緊縮」政策。不過，聯儲局主席鮑威爾在會後見記者，暗示減息只是一個「調節」，不是減息周期的開始。消息公布後，美股道指跌勢迅速加劇，跌幅暫時擴大至逾470點；美元滙價顯著抽高。

納指挫近2%

道指早段高開並一度反彈83點，盤中高見27281點；其後一度輕微倒跌；議息結果公布前靠穩，幾乎無升跌；議息結果公布後轉跌，一度觸及盤中暫時低位27117點，跌幅為80點。鮑公言論發表後，道指直插至盤中暫時低位26719點，跌幅為478點。標普500指數報2959點，跌53點或0.1.78%；原本仍然溫和造好的納指也掉頭急挫，現時報8114點，下滑159點或1.93%。

個股方面，蘋果第三季業績及財測均超預期，部分受大中華區業務改善帶動，加上多家投行調高蘋果目標價，利好投資氣氛，蘋果高開後早段一度抽高6%，大部分時間升幅都保持在4%左右，且時隔近3個月市值重回一萬億美元上方；不過，鮑公言論發表後，跟隨大市迅速收窄升幅，暫時僅漲1.84%，仍為表現最強的道指成分股。跌幅最大的道指成分股為微軟，現時下滑3.09%，英特爾都倒退2.53%。

此外，中美結束在上海舉行的第12輪高級別經貿磋商，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。中國商務部稱，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的美國7月ADP私營部門就業人數新增15.6萬個，創3個月新高，亦高於市場預期15萬個。ADP私營就業數據一向被視為非農數據的重要前瞻指標，周五投資者將迎來美國7月非農就業報告，市場目前預期7月非農就業新增16.2萬個，失業率3.7%，可見當地就業市場依然旺盛，這或意味聯儲局稍後宣布大手減息半厘的機會更渺茫。

在議息結果公布前，美元滙價反覆靠穩；議息結果公布後，ICE美滙指數抽升逾0.2%，報98.27。鮑公的言論曝光後，美滙指數進一步擴大升幅至現時的0.41%，報98.45。歐羅則退守至1.1074美元，下滑0.75%。澳元都顯著回落0.57%，報68.35美仙。