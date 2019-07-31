國際財經

美國聯儲局議息後宣布一如預期減息四分之一厘，並提早兩個月結束「量化緊縮」政策。由於減息步伐並無像部分外界人士預料0.5厘那麼大，議息結果宣布後美股道指轉跌，但變動不大，納指在蘋果等科技股造好支持下仍然持穩；美元滙價則轉漲。

道指早段高開並一度反彈83點，盤中高見27281點；其後一度輕微倒跌；議息結果公布前靠穩，幾乎無升跌；議息結果公布後則轉跌，一度觸及盤中暫時低位27117點，跌幅為80點。標普500指數報3010點，跌2點或0.08%；納指報8286點，升12點或0.15%。

市場正密切關注聯儲局主席鮑威爾緊隨的新聞發布會，會否表達其打算採取更有力貨幣寬鬆措施的意圖。此外，中美結束在上海舉行的第12輪高級別經貿磋商，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。中國商務部稱，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的美國7月ADP私營部門就業人數新增15.6萬個，創3個月新高，亦高於市場預期15萬個。ADP私營就業數據一向被視為非農數據的重要前瞻指標，周五投資者將迎來美國7月非農就業報告，市場目前預期7月非農就業新增16.2萬個，失業率3.7%，可見當地就業市場依然旺盛，這或意味聯儲局稍後宣布大手減息半厘的機會更渺茫。

個股方面，蘋果第三季業績及財測均超預期，受大中華區業務改善帶動，加上多家投行調高蘋果目標價，利好投資氣氛，蘋果高開高走，現升逾4%，暫時為表現最強的道指成分股；時隔近3個月，蘋果市值亦重回一萬億美元上方。

美元滙價反覆上揚，ICE美滙指數暫升0.23%，報98.27，議息結果公布後曾觸及盤中暫時最高位98.42。