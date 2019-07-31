國際財經

美國聯邦儲備局議息後宣布減息0.25厘，符合市場預期，為2008年金融海嘯以來首次放鬆利率政策。

聯儲局公開市場委員會(FOMC)一連兩日開會後，在本港時間凌晨二時宣布，將聯邦基金目標利率區間由2.25厘至2.5厘，降至2厘至2.25厘。

聯儲局會後聲明稱，自6月議息會議以來，勞工市場維持強勁，經濟活動溫和上升，近幾個月的就業職位整體呈現穩健增長，失業率維持在低水平。雖然家庭消息開支較今年初錄得上升，但商業固定投資增長疲軟。

提早兩個月結束減持所持證券

通脹方面，以12個月基礎計算，整體通脹及核心通脹仍然維持在低於2%。聯儲局在刺激就業及保持物價穩定方面作權衡後，並依據全球經濟情況對美國的影響，而作出減息0.25厘的決定。

聲明又說，在考慮未來利率走勢時，將繼續監察市場訊息，並採取適當行動維持經濟擴張。外界相信，聯儲局是在為未來進一步減息舖路。

聯儲局又表示，將在今個月結束減持所持有證券的計劃，較之前公布提前兩個月結束「量化緊縮」(quantitative tightening)政策。

美國總統特朗普近期多番批評聯儲局的貨幣政策，要求局方應該減息刺激經濟。他本周初於Twitter發文表示，在通脹率非常低的情況下，聯儲局什麼也不做，形容這種情況實在「太糟糕」。