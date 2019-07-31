國際財經

受大中華區業務改善帶動，蘋果第三季業績及業績前景預測均超預期，多家投行隨即調高蘋果目標股價，利好股份投資氣氛。蘋果周四早段一度抽升逾6%，時隔近3個月市值重回1萬億美元上方。

截至本港周四凌晨零時30分，蘋果股價稍回順，仍上揚3.83%，報216.78美元；早段一度飆升6.03%，高見221.37美元，距離歷史新高233.47美元只有5.46%。

蘋果公司在美股周三收市後公布，截至6月底止第三季，純利按年跌12.8%至100.4億美元；期內經營收入升1%至538億美元，每股盈利跌7%至2.18美元，仍優於分析員預測的533.9億美元與2.1美元。蘋果預期，第四季經營收入介乎610億至640億美元區間，好過資料研究公司Refinitiv估計的60.98億美元。

蘋果稱，第三季服務收入上揚12.6%，達到115億美元，抵銷iPhone全球收入下滑12%至不足260億美元的影響。行政總裁庫克表示，對服務收入表現感到滿意，主要受惠於中國應用程式商店(App Store)強勁增長。

摩根大通最新給予蘋果「增持」投資評級，分析員Samik Chatterjee表示，看好蘋果股份前景，是因為相信公司可成功向服務業務過渡，也看好其產品周期有強勁表現。華爾街43間證券行之中，有最少11家調高蘋果目標價，中位數為217美元，其中花旗大幅上調45美元，至250美元。