國際財經

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，中美貿易磋商在上海結束，將於9月舉行下一輪談判，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7600點，跌46點或0.6%；德國DAX指數報12164點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5509點，跌1點或0.04%；意大利富時MIB指數報21275點，跌3點或0.01%。

道指期貨暫報27227點，升63點。

市場普遍預料，聯儲局會減息四分一厘，是10年來首次下調利率，而主席鮑威爾則於凌晨2時30分舉行記者會，將對未來息口走勢及全球經濟前景發表講話。

中美貿易磋商在上海提前35分鐘結束，央視報道，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行坦誠、高效、建設性的深入交流，並討論中方根據國內需要增加自美農產品採購，以及美方將為採購創造良好條件。雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

數據方面，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.2%，符合預期；按年則升1.1%，預期為增長1%。歐羅區6月失業率為7.5%，符合預期。歐羅區7月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.1%，與預期相同。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存減少210萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少180萬桶與上升70萬桶。

紐約原油期貨現時每桶報58.35美元，升0.3美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報65.13美元，升0.41美元或0.63%。