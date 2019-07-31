國際財經

美國聯儲局稍後將公布議息結果，中美貿易磋商在上海提前結束，雙方料未能達成共識，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7628點，跌17點或0.23%；德國DAX指數報12153點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5509點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21313點，升35點或0.17%。

道指期貨暫報27233點，升69點。

聯儲局本港時間周四凌晨2時公布議息結果，將有指標作用，因為可能反映全球經濟未來動向。市場普遍預料，當局將宣布減息四分一厘，是10年來首次下調利率，主席鮑威爾於2時半開記者會。總統特朗普早前再向聯儲局施壓，要求更大幅度減息，並批評聯儲局行動不夠快。

中美貿易磋商在上海提前結束。外電根據集體採訪報道，中美貿易團隊下午提前了約35分鐘在上海拍照留念並握手。暫時未有任何一位官員發表公開言論。美國官員隨後啟程前往機場。外界早前已預期，雙方不會作出重大原則性讓步，預計是次貿易磋商不會取得重大突破。

至於特朗普再度向中國施壓。他再發文批評中國處理貿易爭端的手法，指如果在明年大選中連任，北京只會得到一份更差的貿易協議，甚至是不會達成任何協議，並抨擊中國未採購農產品及有意更改協議，令市場憂慮中美貿易協議前景重陷僵局。

英國脫歐方面，首相約翰遜對歐盟官方表明，如果歐盟拒絕就英國脫歐條款進行重新談判，將在10月31日宣布英國正式脫離歐盟。他早前強調，英國目前與歐盟達成的協議已「壽終正寢」。

美國原油庫存跌幅超過預期，帶動油價上揚。紐約原油期貨延續上日漲逾2%的升勢，現時每桶報58.34美元，升0.29美元或0.5%；倫敦布蘭特期油在昨日升逾1%後，最新報65.18美元，升0.46美元或0.71%。

美國能源資訊局(EIA)周三將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存減少210萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少180萬桶與上升70萬桶。