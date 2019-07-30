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【國際早班車】蘋果上季業績勝預期 市後股價彈

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蘋果上季業績勝預期 庫克指中國市場改善

蘋果第三季純利按年跌12.8%，每股盈利挫7%，期內收入升1%，每股盈利與收入都勝預測。消息公布後，蘋果市後時段股價升逾4%，收市則跌0.43%。

英國硬脫歐憂慮升溫 鎊滙滑向1.21美元水平

首相約翰遜推動英國10月底硬脫歐的可能性升溫，英鎊滙價周二未止瀉，兌美元曾挫0.79%，一度低見1.2120美元的28個月新低，考驗1.21美元水平。

特朗普:若連任中國只得到更差貿易協議

美國總統特朗普在社交網站貼文，指如果明年大選連任，北京只會得到一份更差的貿易協議，甚至是不會達成任何協議。他又批評中國經常在最後關頭更改協議。

貿談蒙陰影 美股收市回軟

市場擔心中美貿談難以達成共識，美股道指曾跌151點，尾段一度倒升3點，收市仍回落23點或0.09%。標指下滑0.26%。納指回吐0.24%。貿易敏感股受壓，Caterpillar與英特爾分別下滑1.12%和1.54%。標指科技板塊挫0.7%。

外管局:加強外滙市場監測預警

外管局局長潘功勝在下半年工作會議發表工作報告，稱將進一步增強外部衝擊風險防控能力，加強外滙市場監測預警。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：6月消費開支增0.3%，符預期；核心個人消費開支平減指數(PCE)按月升0.2%，按年漲1.6%。S&P Case-Shiller的20大城市樓價指數5月按年升2.4%，較4月低0.1%。
￭ 默克(Merck)藥廠第二季純利按年升56.1%，勝預期。
￭ 美元變動微，美滙指數尾段微升0.02%，報98.06。
￭ 紐約期金收市每盎斯報1429.7美元，漲0.7%。
￭ 紐約期油收市升2.1%，每桶報58.05美元，布蘭特期油升1.6%。
￭ 英國股市收跌0.52%；德國回落2.18%；法國倒退1.61%。
￭ 美國商務部長羅斯：下周或決定美企申請向華為售貨的豁免申請。

本地焦點簡訊

￭ 恒指8月夜期收報27910點，較昨日恒指收市低水237點。
￭ ADR港股比例指數報27931點，較港收市低215點。
￭ 華能國電(00902)中期盈利按年增98.78%，不派中期息。
￭ 太保(02601)預期中期純利按年增96%。
￭ 龍光地產(03380)預期中期核心溢利按年增長不少於40%。
￭ 北辰(00588)預期中期盈利按年增72%至83%。
￭ 拉夏貝爾(06116)預期中期轉虧蝕約4.4億至5.4億元人民幣。

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