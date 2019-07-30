國際財經

美國總統特朗普再發文批評中國處理貿易爭端的手法，令市場擔心中美貿談難以達成共識，拖累歐美股市周二下挫，道指曾跌151點，盤中低見27069點。美元靠穩，英鎊在脫歐憂慮下再創28個月新低。市場也開始觀望聯儲局於香港時間周四凌晨公布的議息結果。

核心通脹1.4% 減息空間大

道指尾段倒升3點，即市曾高見27224點，收市仍回落23點或0.09%，報27198點。標指下滑0.26%，收報3013點。納指回吐0.24%，收報8273點。貿易敏感股受壓，卡特彼勒(Caterpillar)與英特爾分別下滑1.12%和1.54%。藥廠輝瑞(Pfizer)第二季收入跌2%，遜市場估計，計劃將旗下非專利藥物業務與邁蘭(Mylan)合併，輝瑞股價急挫6.42%；標普500指數科技板塊挫0.7%, Alphabet回落逾1%，Netflix挫2%。歐洲三大股市低收，德股挫2.18%，法股和英股分別跌1.61%和0.52%。

美國商務部公布，佔美國經濟活動三分二以上的消費開支在6月增長0.3%，符合預期；受食品和能源價格下跌影響，個人消費開支平減指數（PCE）按月只微升0.1%，按年漲1.4%。不計食品和能源的核心PCE按月攀升0.2%，為連續第三個月向上，按年計算從5月的1.5%升至1.6%。

核心PCE是聯儲局愛用的通脹指標，由年初至今都處於2%目標以下的水平，反映通脹持續低迷，令聯儲局有更多減息空間。

聯儲局周二展開為期兩天的議息會議，香港時間周四凌晨2時公布利率決定，普遍預料減息四分一厘，是10年來首次下調利率，主席鮑威爾於2時半開記者會。特朗普再向聯儲局施壓，要求更大幅度減息，並批評聯儲局行動不夠快。

硬脫歐惹憂 鎊滙28月低

美元變動不大，兌歐羅尾段偏軟報1.1155美元；美滙指數升0.02%，報98.06。日圓微升0.16%，報108.61日圓，因日本央行維持寬鬆政策承諾。英鎊曾下插至1.212美元的28個月新低，尾段報1.2156美元，跌0.5%。

油價和金價均受減息憧憬支持。紐約期油收市升2.1%，每桶報58.05美元，布蘭特期油升1.6%，每桶收報64.63美元。紐約期金收市站穩在1430美元附近，每盎斯報1429.7美元，漲0.7%。

其他數據方面，S&P Case-Shiller的20大城市樓價指數在5月按年升2.4%，較4月低0.1%，是連續第14個月增長放緩，而且是2012年8月以來最慢。