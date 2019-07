國際財經 中國財經

美國司法部公布,一名被指受中國企業指使偷取美國深水鑽油台技術的男子,周二在美國法院被判罪名成立。

根據司法部公布,被判罪成的54歲男子Shan Shi,在去年10月25日被控串謀最少另外四名人士,偷取關於鑽油台重要材料syntactic foam的商業機密。

案情指稱,Shi從Trelleborg公司駐休斯敦分部招攬一些僱員,以便獲得上述機密資料。當時,Shi是得到中國企業CBM-Future New Material Science and Technology Co. Ltd資金以完成上述行動。CBM在2014至2017年期間向Shi提供310萬美元。

Shi的代表律師未有回應傳媒相關查詢。