國際財經

在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普再度向中國施壓，美股早段下跌，道指挫逾百點。

截至本港時間晚上約9時49分，道指報27118點，跌102點或0.38%；標普500指數報3007點，跌13點或0.46%；納指報8248點，跌44點或0.54%。

中美首席談判代表今日一連兩日在上海舉行第12輪磋商。美國財長努欽(Steven Mnuchin)和貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)傍晚在和平飯店與中美全面經濟對話中方牽頭人、國務院副總理劉鶴為首的中方代表團進行工作晚餐，而明日雙方會在西郊賓館繼續磋商。

特朗普稍早在Twitter帖文，指如果在明年大選中連任，北京只會得到一份更差的貿易協議，甚至是不會達成任何協議，並抨擊中國未採購農產品及有意更改協議，令市場憂慮中美貿易談判重陷僵局。

聯儲局周二起一連兩日舉行議息會議，市場普遍預期減息0.25厘。特朗普近日再次批評聯儲局，指歐洲和中國繼續透過減息向經濟放水，聯儲局卻在美國通脹偏低下什麼也不做，就算有也只是小動作。

數據方面，美國6月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.1%；按年上升1.4%。核心PCE物價指數按月上升0.2%，符合預期；按年上升1.6%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.2美元，升0.33美元或0.58%；倫敦布蘭特期油報64.19美元，升0.48美元或0.75%。