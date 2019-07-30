國際財經

自上周四(7月25日)開始，英鎊/美元連續三日下跌，今日(7月30日)亦延續弱勢進一步跌穿1.2200至1.2119，一度逼近2017年3月低位1.2108，創逾28個月新低。

英鎊/美元在短短四日內累計下跌幅度近400點，暴跌的主要原因有二：其一，美國於上周公布的經濟數據整體造好，尤其是上周四(7月25日)公布的6月耐用品訂單按月大增2.0%，遠高於預期0.7%，以及上周五(7月26日)公布的第二季國內生產總值(GDP)年化季率錄得2.1%增長，大超預期增長1.8%。英鎊/美元於上周五(7月26日)已跌穿7月17日的低點1.2378，並最低跌至1.2376。

其二，英國硬脫歐的風險激增拖累英鎊/美元急瀉。英國首相約翰遜(Boris Johnson)於周一(7月29日)晚上表示，除非歐盟領導人放棄其前任文翠珊與歐盟達成的舊脫歐協議並重啟談判，否則他不會與歐盟領導人商討英國脫歐事宜。但消息指出歐盟官員的態度仍然十分強硬，並沒有任何要與英國重新談判的意思。市埸對英國於10月31日進行硬脫歐的擔憂加劇，英鎊/美元於昨日急跌177點至1.2200邊緣，而今日滙價更進一步跌至近兩年半新低1.2119。

技術分析方面，英鎊/美元在7月24日及7月25日曾兩度反彈至1.2520(日線圖及周線圖下降通道頂部阻力)均受阻回落，跌穿1.2420支持後跌勢明顯加速，目前滙價仍維持於周線圖的下降通道內波動，後市或有機會在中短期內進一步下探1.2000心理關口。不過，英鎊/美元在日線圖上已出現嚴重超賣，加上滙價在逼近1.2110水平後開始企穩，短期內或會窄幅波動，等候進一步的消息，以及消化之前的超賣力量。未來應留意周四(8月1日)凌晨2點公布的美國聯儲局議息結果，這將會是英鎊/美元能否反彈的關鍵。

交易策略方面，早前於6月24日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元反彈至1.2380-1.2400區域沽出，下望1.2150，升穿1.2450止損；或待英鎊/美元下跌至1.2030-1.2050區域買入，上望1.2200，跌穿1.1990止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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