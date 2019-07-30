國際財經

中美今日重啟貿易談判，惟美國總統特朗普上周暗示談判可能進展不大，加上市場關注聯儲局議息結果，歐洲股市中段個別發展，其中德國及意大利股市跌逾1%。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7688點，升1點或0.03%；德國DAX指數報12273點，跌142點或1.15%；法國CAC 40指數報5567點，跌33點或0.6%；意大利富時MIB指數報21385點，跌323點或1.49%。

道指期貨暫報27144點，跌54點。

中美首席談判代表今日一連兩日在上海舉行第十二輪磋商。外電引述消息人士表示，美國財長努欽(Steven Mnuchin)和貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)稍後將出席和平飯店晚宴，而明日雙方會在西郊賓館繼續磋商。由於中美早前將未能達成協議的責任歸咎於對方，因此外界預期是次貿易談判不會取得突破。

聯儲局周二起舉行兩日議息會議，市場普遍預期減息0.25厘。特朗普近日再次批評聯儲局，指歐洲和中國繼續透過減息向經濟放水，聯儲局卻在美國通脹偏低下什麼也不做，就算有也只是小動作。

數據方面，法國第二季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.2%，低於預期增長0.3%。德國8月GfK消費者信心指數從7月的9.8降至9.7，符合市場預期，為2017年4月以來的最低。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.5美元，升0.63美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報64.49美元，升0.78美元或1.22%。