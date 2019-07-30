國際財經

中美重新展開貿易談判，美國總統特朗普上周放出風聲，暗示談判可能進展不大，但市場人士仍期望有一定新發展；同時，投資者關注聯儲局議息會議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7705點，升18點或0.25%；德國DAX指數報12367點，跌50點或0.41%；法國CAC 40指數報5598點，跌3點或0.05%；意大利富時MIB指數報21616點，跌93點或0.43%。

道指期貨暫報27190點，跌8點。

中美貿易代表今天在上海將重啟磋商，外界預期，雙方不會作出重大原則性讓步。《華爾街日報》引述知情人士表示，雙方在導致5月初談判破裂的問題上不太可能取得重大突破，但可能會取得溫和進展。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周亦表明短期內達成「重大協議」的機會甚微。

聯儲局周二起舉行兩天議息會議，市場普遍預期，當局將公布減息0.25厘。此前，特朗普再次批評聯儲局，指歐洲和中國繼續透過減息向經濟放水，聯儲局卻在美國通脹偏低下什麼也不做，就算有也只是小動作。他又稱，其他和美國競爭的國家都知道如何玩這遊戲，聯儲局反而作出完全錯誤的舉動，「小幅減息是不足夠的，但無論如何我們都會贏。」

英國脫歐方面，首相約翰遜據報正為「硬脫歐」加強準備，計劃撥款10億英鎊(約97億港元)應對脫歐。但外界認為，他的應急方案不足以化解「硬脫歐」帶來的硬傷。留任內閣負責規劃「硬脫歐」的高文浩(Michael Gove)早前指，內閣已假設歐盟拒絕讓步，不會與英國達成新的脫歐協議，故英國正循「硬脫歐」方向工作。

中美貿易談判或有進展、聯儲局可能減息，均推動油價走高。紐約原油期貨延續上日逾1%的升勢，現時每桶報57.26美元，升0.39美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報64.11美元，升0.4美元或0.63%。