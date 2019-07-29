國際財經

美股周一未能延續上星期五創新高的氣勢，因亞馬遜和Facebook (fb)收市分別跌1.57%及1.91%，拖累科技股表現，標指和納指均向下，但蘋果公司逆勢抽高0.93%，加上英特爾攀升1.78%，則支持道指微揚。投資者等待聯儲局周三的議息結果，市況趨向拉鋸。此外，英國新首相約翰遜堅持10月底如期脫歐的立場，外界對硬脫歐的憂慮升溫，英鎊兌美元跌穿1.23關，低見1.2212美元，是2017年3月以來最弱。

特朗普促大幅減息 美股拉鋸

道指最多曾升83點，盤中高見27275點；收市仍漲28點或0.11%，報27221點。納指跌0.44%，收報8293點。標指下滑0.16%，收報3020點。聯儲局周二、周三兩天議息，預計於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期會減息0.25厘。

美國總統特朗普周一再次在Twitter貼文批評聯儲局，指歐洲和中國繼續透過減息向經濟放水，聯儲局卻在美國通脹偏低下什麼也不做，就算有也只是小動作。特朗普又稱，其他和美國競爭的國家都知道如何玩這遊戲，聯儲局反而作出完全錯誤的舉動，「小幅減息是不足夠的，但無論如何我們都會贏。」

歐洲市場方面，泛歐STOXX 600指數收市升0.14%，電訊股和金融服務股領漲，分別上揚1.5%和1.7%。三大股市中，英股表現最好，升1.82%，德股和法股挫0.02%及0.16%。

中美貿談預料無突破

中美今日在上海重啟貿易談判，投資者預期不會有突破，因為白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周表明短期內達成「重大協議」的機會甚微，亞股受壓，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.5%，日股低收0.2%。

美元和金價在聯儲局議息前靠穩，美滙指數尾段升0.04%，報98.05，美元兌日圓站穩在108.78，歐羅兌美元升0.15%，報1.1145美元。紐約期金收市升0.1%，每盎斯報1420.4美元。

投資者擔心全球經濟前景，加上伊朗局勢似乎有所緩和，油價周一曾下跌，布蘭特期油中段挫0.6%，收市回升0.2%至每桶63.62美元；紐約期油上揚1.2%，至56.87美元。