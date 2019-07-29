國際財經

市場憂慮波音的737 MAX機危機惡化，以致其信貸評級受打擊，令到股價受壓。



評級機構標準普爾分析員指出，如果波音旗下737 MAX型號飛機的停飛危機持續惡化，可能打擊波音的財政狀況，屆時或導致波音評級被下調。此前，另一間評級機構惠譽已經把波音的評級展望下調至負面。

消息公開後，波音周一股價即時下滑1.2%。

另外，愛爾蘭廉航Ryanair表示，因應737 MAX停飛可能延續至明年初，導致集團累計減少3萬個航班班次，因此須調低明年上半年增長預期，可能須關閉基地與裁員。