國際財經

市場觀望聯儲局議息，以及中美貿易重啟談判的進展，投資偏審慎，美股個別發展。

截至本港時間晚上11時04分，道指報27249點，升57點或0.21%；標普500指數報3019點，跌6點或0.23%；納指報8267點，跌63點或0.76%。

國際貿易關係進展再度成為市場焦點，中美貿易談判代表周二(30日)將於上海展開一連兩日的重啟磋商，這是上月二十國集團(G20)會議後的首次面對面協商，但對談判取得突破的預期很低。

美國總統特朗普日前更對貿談大潑冷水，表示中國正在採取拖延戰術，質疑能否很快達成貿易協議。巴克萊分析師稱，不太認為這次磋商會達成一份更廣泛協議，涵蓋較困難的安保相關問題。另外，特朗普上周五亦威脅對法國葡萄酒加徵關稅，報復法國最近擬對美國大型科技公司徵稅的舉措。

受全球經濟放緩驚動，各界普遍預期美國聯儲局將於周三啟動1995年以來的第5次減息行動；同時，市場亦關注聯儲局是否會暗示未來將進一步減息，主席鮑威爾(Jerome Powell)將在此次貨幣政策會議後的新聞發布會上，向市場簡單評價美國經濟健康狀況和政策前景。

同時，日本央行、英倫銀行將於本周先後召開會議；其中，英央行料維持利率不變，決策者在等待英國脫歐迷霧消散。

經濟數據方面，本周五投資者將迎來重要的7月非農就業報告，該報告將為投資者了解美國勞動力市場與國內經濟狀況提供進一步的證據。市場預計美國7月新增非農就業人數將從6月的22.4萬回落至16萬，失業率將為3.7%。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7701點，升152點或2.02%；德國DAX指數報12443點，升23點或0.19%；法國CAC 40指數報5619點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21775點，跌62點或0.29%。