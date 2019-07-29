國際財經

市場聚焦本周美日英三國央行的利率決議，以及美國重磅非農就業數據，加上觀望中美明日重啟的貿易談判，投資偏審慎，美股個別發展。

截至本港時間晚上約9時39分，道指報27236點，升44點或0.16%；標普500指數報3023點，跌2點或0.08%；納指報8302點，跌27點或0.33%。

聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布7月利率決議，目前市場普遍預期聯儲局將在是次會議上減息25點子，至2%至2.25%。最新調查顯示，有95%的經濟學家認為聯儲局將減息25點子。

投行Jefferies經濟學家Thomas Simons則質疑，降低利率不會提振經濟增長與通脹環境，當前影響經濟成因的關鍵是貿易摩擦，減息25點子或50點子都不會改變現有狀態，從基本面角度而言，都沒有意義。

此外，英倫銀行和日本央行亦將於本周公布利率決議。分析普遍預計，兩家央行不會在是次會議上作出政策調整。

值得留意的是，美國勞工部周五將公布7月非農就業報告，市場預計當月新增非農就業人數將從6月的22.4萬回落至16萬，失業率3.7%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.81美元，升0.61美元或1.09%；倫敦布蘭特期油報63.71美元，漲0.25美元或0.39%。