國際財經

上周一(7月22日)公布的加拿大5月批發銷售意外按月減少1.8%，遠低於預期增加0.5%，推動美元/加元反彈升破1.3100水平，進一步脫離7月19日創下的近9個月低位1.3012。

其後美國公布的經濟數據大部分表現良好，令市場對於美國聯儲局大幅減息的預期降溫，美滙指數大幅反彈，帶動美元/加元繼續上漲。其中，上周四(7月25日)美國公布的7月15日當周首次申領失業救濟人數低於預期，6月耐用品訂單按月大增2%，遠高於預期0.7%。而上周五(7月26日)公布的美國第二季度物價指數雖然低於預期，但其第二季國內生產總值(GDP)年化季率錄得2.1%增長，大超預期增長1.8%，顯示美國聯儲局短期內降息的需要並沒有市埸預期般急切。直至上周五(7月26日)，美元/加元已連續上升六日，並升至一個月新高1.3196。

值得留意的是，美國聯儲局將於本周四(8月1日)凌晨2點公布聯邦基金利率目標上下限，市場預計減息四分之一厘的機會有八成，而減息二分之一厘的機會則大約有一成。此外，美國亦會於周五(8月2日)晚上8時30分公布7月非農就業人口數據。若美國聯儲局的減息幅度未有超出預期，非農就業人口數據亦表現良好的話，美元/加元繼續上行的機會十分大。

技術分析方面，美元/加元從7月19日開始連升六日，並升穿了自6月中形成的下降通道。目前美元/加元雖已形成新的小型上升通道，但若短期內不能升穿1.3200及1.3220阻力(由5月31日高位1.3561至7月19日低位1.3012下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，後市仍有機會再度下挫，重新下探1.3000關口支持。後市關鍵將取決於美國聯儲局減息之後發布的聲明是否暗示今年減息仍陸續有來，若然美國從此開啟減息周期，或未來公布的經濟數據沒有驚喜，則需小心美元/加元無法延續升勢。

交易策略方面，早前於7月22日所定的美元/加元買盤已取消。短期內待美元/加元升至1.3200-1.3220區域沽出，下望1.3040，升穿1.3260止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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