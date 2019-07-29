國際財經

中美本周二在上海舉行新一輪貿易磋商，加上本周包括美國聯儲局在內，主要央行將舉行密集會議，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7639點，升90點或1.2%；德國DAX指數報12419點，跌不足1點；法國CAC 40指數報5603點，跌6點或0.12%；意大利富時MIB指數報21767點，跌70點或0.32%。

道指期貨暫報27158點，升9點。

中美首席談判代表將於周二在上海舉行貿易磋商，是中美雙方的第12輪會談。分析指出，美國總統特朗普針對明年11月大選的競選活動尚未完全展開，且美股在紀錄高位徘徊，因此特朗普可能對兩國達成貿易協議不會感覺到太大壓力。

雖然各方對此次會談期望不高，但官方和商界都希望兩國至少可做出詳細承諾，展現「善意」姿態，為未來協商掃清道路。這些承諾包括中國購買美國農產品，美國允許企業恢復向中國科技巨頭華為部分出售商品等。

經濟議題方面，本周主要央行會議密集。投資者預期美國聯儲局在7月31日兩日會議結束時，將調低聯邦基金利率四分一厘，至2厘至2.25厘。但這是2007年9月金融危機爆發以來，首次全面利率寬鬆周期的開始，還是只是一波次數有限的「保險性」減息，仍是未知之數。日本央行、聯儲局會議後，英輪銀行於8月1日(星期四)召開會議，市場料將維持利率不變，決策者在等待英國脫歐迷霧消散。

企業財報亦備受關注，迄今已有近五分一歐羅區企業發布季報，其中近半數獲利優於分析預期。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.23美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報63.3美元，跌0.16美元或0.25%。