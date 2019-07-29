國際財經

中美雖即將重啟貿易談判，惟美國總統特朗普威脅不承認華「發展國」地位，加上美法就數碼稅風波關係趨緊張，市場又關注聯儲局減息步伐，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7592點，升43點或0.58%；德國DAX指數報12413點，跌6點或0.05%；法國CAC 40指數報5599點，跌10點或0.19%；意大利富時MIB指數報21842點，升4點或0.02%。

道指期貨暫報27143點，跌6點。

中美雖然本周重啟新一輪經貿磋商，但特朗普表示，對兩國能否在短期內達成協議感到懷疑，認為中國可能想拖延兩國貿易談判至2020年美國總統大選後才作實，因為希望屆時有民主黨人出任總統，令談判結果對該國有利，批評中國在雙邊貿易談判安排上正採取拖延策略。

特朗普又繼續為貿易戰開闢新戰場，日前他指示美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)向世界貿易組織(WTO)施壓，稱要用盡所有可行方法阻止中國及其他相對富裕的國家或地區，繼續保留在世貿的「發展中經濟體」地位，從而在全球貿易中獲得不公平的優惠待遇。

美法關係升溫，特朗普早前批評數碼稅歧視美國企業，指推行數碼稅的法國總統馬克龍「愚蠢」，並威脅採取反制措施，會向法國進口葡萄酒徵收關稅。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)強調，多間歐洲和中國企業都在徵稅名單內，呼籲美國不要將法國葡萄酒關稅與數碼稅混為一談。

另外，專家關注聯儲局本周可能一如預期地作出10年來首度減息的決定，又預期鮑威爾屆時將暗示可能進一步減息，但如果情況出現落差，大市借勢調整壓力將升溫。

伊朗稱，與核協議各方的緊急會議具有建設性，暗示中東緊張情勢有所緩解，加上市場人士揣測全球油價處於轉捩點，未敢貿然入市，油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報56.03美元，跌0.17美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報63.04美元，跌0.42美元或0.66%。