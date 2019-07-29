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今日 08:33 國際財經

英商界促歐盟 加快為無序脫歐作準備

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英國工業聯盟(CBI)指出，歐盟未有為無序脫歐作好充足準備，以致一旦發生無序脫歐，英國企業將處於不利環境。

CBI周日發表的報告引述的調查稱，英國政府對於一旦發生無序脫歐時，如何處理歐洲企業與歐盟居民在英國的生活及業務安排等，已作出連串的部署，但歐盟相對而言只作出很少的部署，有關的不對稱情況對英國企業與居民不利。

根據上述情況，報告提出逾200項建議，除了希望歐盟作出改善，配合英國本身為無序脫歐作出的預備工作外，也包括對英國政府的建議。

 

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