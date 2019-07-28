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今日 03:01 國際財經

美股本周五大焦點:央行議息中美貿談

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美國股市本周焦點，端視多間央行的貨幣政策決定，最重要的是自然是聯儲局周三議息結果。其他焦點還有中美兩國貿易談判、周五的美國7月就業數據、歐羅區國內生產總值(GDP)，以及包括蘋果在內的藍籌業績。

第一個焦點，是聯儲局周二及周三的議息會。一般預期，聯儲局將減息0.25%，而減息半厘的可能性已經大為下降。不過，市場也關注聯儲局的收縮資產負債表計劃將於9月完結後，聯儲局下一步做法。

第二個焦點，英倫銀行將於周四舉行貨幣政策會議，投資者關注其面對約翰遜成為首相後、英國無序脫歐風險升溫情況下所作出的應對策略。
除了英倫銀行外，日本央行在周二議息。市場預期該行將維持基準利率政策不變。

第三個焦點，是中美兩國代表將於周二恢復面對面貿易談判。雖然美國總統特朗普上周放出風聲，暗示談判可能進展不大，但市場人士仍期望有一定新發展。

第四個焦點，是美國周五公布的7月就業數據。市場估計，7月的非農業職位將增加16萬個，低於前一月的22.4萬個，失業率則下滑至3.6%，平均時薪增幅按月為0.2%，按年則為3.2%。

同時，分析員也關注美國本周公布的製造業、貿易、成屋銷售、個人收入與消費者信心指數等數據，因為上述數據對聯儲局貨幣政策走向也有一定影響。

另外，歐盟周三公布歐羅區第二季GDP變幅，市場預期增長放緩。同日，歐盟也會公布歐羅區通脹，市場預期仍低於2%指標。

第五個焦點，是美國藍籌業績公布期進入高峰，將有170間標準普爾500指數成分股企業發佈相關消息，最備受關注的包括蘋果、通用電氣、Spolify、高通(Qualcomm)、Verizon、福特汽車、埃克森美孚等等。

一般相信，蘋果公布的第三季業績是市場最關注的，除了因為其手機銷售可能有放緩情況外，中美兩國貿易爭端的衝擊預期也會浮現。

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