國際財經

美國股市上周以創紀錄新高結束，而展望本周焦點，肯定是聯儲局議息。不過，專家關注即使聯儲局真的一如預期地作出10年來首度減息的決定，股市也可能出現顯著波動。

市場普遍預期，聯儲局在7月31日結束為期兩天的議息會後，將公布減息0.25%的決定，令到基準利率介乎2至2.25%區間。CME的FedWatch顯示，交易商預期減息0.25%的可能性是肯定的，減息0.5%的可能性是19.4%。如果聯儲局真的減息，將是2007年9月以來首次。美國股市也因有關憧憬而在本月屢創紀錄新高。

不過，正因標準普爾500指數今年以來已上揚20%，市場人士關注聯儲局真的減息後，股市表現將有截然不同的情況。芝加哥Kingsview 資產管理公司基金經理Paul Nolte預期，聯儲局公布減息後，股市可能有很大波動，而投資者對於聯儲局主席鮑威爾的言論將相當敏感。

TD Ameritrade首席策略師JJ Kinahan認為，市場可能預期鮑威爾屆時將暗示可能進一步減息，但如果情況出現落差，大市借勢調整壓力將升溫。

他指出，基於大市已上升了一段時間，再升空間有限，只要鮑威爾的言論與市場預期不符，失望情況蔓延，後果便相當嚴重。不過，他仍估計，一旦聯儲局宣布減息，美股初段仍會扳升，只是後續反應可能較疲弱。

上周五公布的美國第二季國內生產總值增幅較預期佳，已經令到聯儲局有否需要進一步減息成為討論焦點。

新澤西Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby預期，鮑威爾屆時仍會把貿易爭拗不明朗因素掛在嘴邊，而大市也會作出整固，中美兩國貿易談判將成為下一個股市觸發點。

雖然如此，也有分析員相信，美國股市在減息後長遠可望保持升勢。Wells Fargo Investment Institute全球股票策略主管Audrey Kaplan指出，自1954年開始，在聯儲局展開減息周期後，標指在其後12個月平均升幅為14%，而期間的16次減息周期，標指在12個月內下滑的只有3次，包括2001年與2007年的經濟衰退。他相信，美國經濟不會陷入衰退，而且基準利率遠低於歷史平均水平，所以她不大相信減息後股市顯著下滑。