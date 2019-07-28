訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:18 國際財經

聯儲局議息後 專家憂美股借勢調整

放大圖片

美國股市上周以創紀錄新高結束，而展望本周焦點，肯定是聯儲局議息。不過，專家關注即使聯儲局真的一如預期地作出10年來首度減息的決定，股市也可能出現顯著波動。

市場普遍預期，聯儲局在7月31日結束為期兩天的議息會後，將公布減息0.25%的決定，令到基準利率介乎2至2.25%區間。CME的FedWatch顯示，交易商預期減息0.25%的可能性是肯定的，減息0.5%的可能性是19.4%。如果聯儲局真的減息，將是2007年9月以來首次。美國股市也因有關憧憬而在本月屢創紀錄新高。

不過，正因標準普爾500指數今年以來已上揚20%，市場人士關注聯儲局真的減息後，股市表現將有截然不同的情況。芝加哥Kingsview 資產管理公司基金經理Paul Nolte預期，聯儲局公布減息後，股市可能有很大波動，而投資者對於聯儲局主席鮑威爾的言論將相當敏感。

TD Ameritrade首席策略師JJ Kinahan認為，市場可能預期鮑威爾屆時將暗示可能進一步減息，但如果情況出現落差，大市借勢調整壓力將升溫。

他指出，基於大市已上升了一段時間，再升空間有限，只要鮑威爾的言論與市場預期不符，失望情況蔓延，後果便相當嚴重。不過，他仍估計，一旦聯儲局宣布減息，美股初段仍會扳升，只是後續反應可能較疲弱。

上周五公布的美國第二季國內生產總值增幅較預期佳，已經令到聯儲局有否需要進一步減息成為討論焦點。

新澤西Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby預期，鮑威爾屆時仍會把貿易爭拗不明朗因素掛在嘴邊，而大市也會作出整固，中美兩國貿易談判將成為下一個股市觸發點。

雖然如此，也有分析員相信，美國股市在減息後長遠可望保持升勢。Wells Fargo Investment Institute全球股票策略主管Audrey Kaplan指出，自1954年開始，在聯儲局展開減息周期後，標指在其後12個月平均升幅為14%，而期間的16次減息周期，標指在12個月內下滑的只有3次，包括2001年與2007年的經濟衰退。他相信，美國經濟不會陷入衰退，而且基準利率遠低於歷史平均水平，所以她不大相信減息後股市顯著下滑。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。