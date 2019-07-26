國際財經

美國最新公布的第二季經濟增長率雖放緩，但勝預期，加上Google母公司Alphabet、Twitter及麥當勞等季度業績理想，帶動美股三大指數周五齊造好，標指及納指都再創收市新高，道指亦反覆向好。

GDP增2.1%勝預期 道指造好

周四急挫128點的道指，周五高開後曾略為倒跌，收市仍回升51點或0.19%，報27192點；盤中最多跌17點，低見27123點；最多攀升72點，高見27213點；納指盤中曾升見8339點的即市新高，收市同樣創新高，升1.11%，報8330點；標指也破頂，刷出3027點的紀錄，收市續創新高報3025點，漲0.74%。歐洲股市窄幅向上，英法德股高收介乎0.47%至0.8%，Stoxx 600指數升0.31%。

美國商務部公布，第二季國內生產總值（GDP）按年率計增長2.1%，較首季未經修訂的3.1%增速有所放緩，但勝過分析師預測的1.8%增幅。作為經濟最大支柱的消費開支上季升4.3%，亦較預期的4%為佳。聯儲局視作基本通脹指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數初值上漲1.8%，預期升幅為2%。

麥當勞第二季全球同店銷售增長6.5%，主要靠美國市場銷售上升5.7%帶動，為7年來最強勁，刺激股價攀上218.96美元新高，曾升超過2%，收市漲幅收窄至0.53%。星巴克亦因上季同店銷售理想，股價抽高8.94%收市。可口可樂股價抽高2.07%，為升幅最大的道指成分股。

Twitter及Alphabet股價飆

Twitter股價歸功業績亮麗而曾飆逾一成，收市漲8.92%，上季營業額按年增18%，至8.41億美元，勝過分析師預測的8.29億美元；期內盈利錄得11億美元，遠高於去年同期的1億美元。Alphabet周四市後出爐的成績表優於預期，帶動股價一度勁升逾11%，見4年最大單日升幅，收市仍漲9.62%。

美滙指數在GDP數據公布後，於98.08的兩個月高位爭持，尾段升0.19%，報98.01。歐羅兌美元曾跌0.3%，兌1.113美元。英鎊受英國新首相約翰遜的強硬脫歐立場影響而受壓，曾跌0.63%，兌1.2376美元，尾段與歐羅同樣低位徘徊。紐約期金價格高位整固，升0.3%，每盎斯收報1419.3美元。

歐美與伊朗的緊張局勢原本刺激油價周五向好，但升勢被全球經濟增長前景放緩及中美貿易戰所抵消。國際油價收市造好，紐約期油升0.3%，每桶報56.2美元；布蘭特期油上揚0.2%，每桶收報63.37美元。