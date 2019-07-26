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今日 01:55 國際財經

特朗普:蘋果中國製電腦零件不獲豁免關稅

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美國總統特朗普在Twitter貼文表示，華府不會為蘋果在中國生產的Mac Pro電腦零件，提供毋須支付關稅的優惠待遇。

蘋果未有回應傳媒相關查詢。該公司在7月18日要求美國貿易代表辦公室，給予15款在中國生產的電腦零件豁免繳付25%關稅。該公司的理據是，有關電腦的設計開發工作是在美國進行，最後組裝只佔產值很小部分。有關訴求的公眾諮詢期將於8月1日結束。

有傳媒報道，蘋果由6月開始，逐步轉移其位於美國得克薩斯州的電腦生產線至中國。蘋果指出，有關安排對成本的影響達到15%至30%。

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