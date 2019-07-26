國際財經

美股周五在科技股及消費品股帶領下造好，標指與納指中段創下歷史新高，納指升幅達1%。市場靜待聯儲局下周的議息結果，投資者態度謹慎，道指表現反覆，中段溫和向好。

截至本港時間凌晨約零時12分，道指報27180點，升39點或0.15%；標普500指數報3023點，升20點或0.67%；納指報8326點，升87點或1.06%。

谷歌母公司Alphabet第二季盈利與收入均勝市場預期，同時宣布推出總值250億美元股份回購計劃，股價現時飆10.33%，稍早時一度抽高11.65%，高見1268.39美元。Twitter第二季業績同樣好過預期，可變現每日活躍用戶數目增長14%，股價現時上揚8.97%。可口可樂股價抽高2.03%，暫時為表現最佳的道指成分股；寶潔、迪士尼和沃爾瑪的升幅都超過1%。另外，星巴克大升超過7%。部分重磅科技股受壓，Facebook和亞馬遜都回落1.21%。

觀望聯儲局下周議息

聯儲局將於下周二及三召開貨幣政策會議，市場人士預料局方肯定會減息，反而關注減息的幅度是半厘或四分一厘。

美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值為增長2.1%，高於預期增長1.8%；核心PCE物價指數初值為上漲1.8%，預期為上漲2%。數據亦可能左右聯儲局的減息幅度。

市場同時注視中美貿易問題發展，兩國將於下周二至三在上海見面，舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。

不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)估計，兩國下周不會達成重大協議，並稱美國預期中國將大規模採購美國農產品。

美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值為增長2.1%，高於預期增長1.8%。庫德洛指出，GDP數據表現不錯。