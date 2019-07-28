即巿股評 港股直擊 國際財經

歐洲央行在周四(25日)議息後按兵不動，但修改前瞻指引，預期至2020年上半年內，利率將處於目前或更低水平(present or lower levels)，無疑已較上月指引維持目前水平(present levels)偏「鴿」。雖然行長德拉吉的言論，予人感覺未有準備即時推出寬鬆措施，惟面對全球經濟放緩壓力，各國貨幣政策傾向寬鬆似乎是大勢所趨。

多國近日公布的製造業PMI數據普遍不及預期，已明確顯示下半年環球經濟前景充滿陰霾。國際貨幣基金組織(IMF)更再度降低全球GDP增長預測，由今年4月的3.3%，進一步下調至3.2%， 並警告貿易緊張加劇，會令經濟增速跌到10年最慢。

歐美「放水」搶盡市場焦點，不可忽略的是，各「央媽」已更快行動。美國聯儲局來周才上演減息「重頭戲」，馬來西亞、紐西蘭和菲律賓則早在5月先後調低利率0.25厘，還有澳洲及印度年內亦減了兩次或以上。

央行減息一般會為當地貨幣構成貶值壓力。然而，即使聯儲局月底減息幾無懸念，相信美滙強勢仍得以保持，箇中原因，是美國經濟始終比其他國家佳，利率水平也較高，資金普遍樂意流向美元資產。

另一邊廂，英國新任首相約翰遜上台，再次強調將於10月底如期退出歐盟，增加硬脫歐風險。大摩早前估計，若英國在無協議下離開歐盟，鎊滙可能挫至「一算」，即最壞情況下，英鎊兌美元有機會失守1985年1.05的歷史低位。

除英鎊走弱外，歐羅兌美元亦徘徊2017年5月的谷底，兩者佔美滙指數比重近七成，兌美元同時貶值，正好解釋為何美元短期「跌不下去」。

不過，強美元未必有利美國。道指和標普500指數成分股中，許多是跨國企業，營收主要來自海外市場。美國銀行證券及量化策略長Savita Subramanian認為，標指成分股今年第二季營收受累滙率被削減1.7個百分點，意味強勢美元對美企盈利有負面影響，或拖低美股。

當總統特朗普發現「政績」受損，肯定會重申各國都在操縱滙率，再向聯儲局施壓，以制約美元升勢。

撇除美企盈利能力，華府財政隱憂也使美元「獨強」難持久。儘管聯邦政府債務上限問題獲得解決，未致再出現「停擺」，惟據美國白宮管理及預算辦公室(OMB)中期報告，預料2019年度財政赤字超過1萬億美元，為2008年金融海嘯引致嚴重衰退過後第一次。

附【圖】所見，截至今年5月底，美國國庫聯邦預算赤字佔GDP比率(財赤比率)報4.3%，OMB估計2020年比率將擴至4.7%；財赤比率增加(圖中為逆向座標)往往令美元中長期表現受壓。換言之，若然美國財赤情況一如預測，料對美滙強勢帶來一定抑制作用。

信報投資研究部

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