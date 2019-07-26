國際財經

美國第二季GDP數據勝預期，加上企業季績不俗，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報27171點，升30點或0.11%；標普500指數報3017點，升13點或0.46%；納指報8312點，升73點或0.89%。

美國聯儲局將於下周二及三召開貨幣政策會議，有分析相信聯儲局也會仿效歐洲央行行長德拉吉，在減息方面動作謹慎，不會一次過大幅減息半厘，只會試水溫減息四分一厘。

歐洲央行昨日維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。不過，行長德拉吉指出，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值為增長2.1%，高於預期增長1.8%。核心PCE物價指數初值為上漲1.8%，預期為上漲2%。

個股方面，麥當勞第2季盈利15.2億美元，增長1.4%，扣除特殊項目後每股盈利2.05美元，符合預期。Twitter第2季盈利11億美元，上升10倍，企業重組帶來稅務收益逾10億美元。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.17美元，升0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報63.47美元，升0.08美元或0.13%。