訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:57 國際財經

經濟數據利好 美股早段靠穩

放大圖片

美國第二季GDP數據勝預期，加上企業季績不俗，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報27171點，升30點或0.11%；標普500指數報3017點，升13點或0.46%；納指報8312點，升73點或0.89%。

美國聯儲局將於下周二及三召開貨幣政策會議，有分析相信聯儲局也會仿效歐洲央行行長德拉吉，在減息方面動作謹慎，不會一次過大幅減息半厘，只會試水溫減息四分一厘。

歐洲央行昨日維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。不過，行長德拉吉指出，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值為增長2.1%，高於預期增長1.8%。核心PCE物價指數初值為上漲1.8%，預期為上漲2%。

個股方面，麥當勞第2季盈利15.2億美元，增長1.4%，扣除特殊項目後每股盈利2.05美元，符合預期。Twitter第2季盈利11億美元，上升10倍，企業重組帶來稅務收益逾10億美元。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.17美元，升0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報63.47美元，升0.08美元或0.13%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。