國際財經 即巿股評

紐約聯儲主席威廉士(John Williams)在上周五(7月19日)澄清了他日前所發表的鴿派言論後，美滙指數受帶動輾轉回升，而澳元/美元同時應聲下跌，從4月24日以來的近三個月高位0.7078開始下行趨勢。此外，澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe )在周四(7月25日)表示必要時將準備好放鬆貨幣政策，預計長期低利率是合理的，通脹穩回到目標區間內還需要一段時間。寬鬆預期繼續被強化，加強澳元/美元下行壓力。

事實上，洛威的鴿派言論並不是澳元/美元繼續下行的唯一原因。在同日晚上，美國公布的上周首次申領失業救濟人數低於預期，更重要的是美國6月耐用品訂單按月大增2.0%，遠高於預期0.7%，顯示美國聯儲局短期內降息的需要並沒有市埸預期般急切。澳元/美元在多重負面因素影響下連續5日下跌，今日(7月26日)更進一步跌至兩周低位0.6937，較7月19日高位0.7078下挫近150點。

值得留意的是，美國將於今晚20:30公布第二季度國內生產總值(GDP)，若結果比預期好的話，美國聯儲局減息的必要性便會進一步降低，而澳元/美元亦很可能會繼續其下行趨勢。

技術分析方面，澳元/美元短暫突破0.7050/0.7060阻力區（從4月17日高位0.7202至6月18日低位0.6828的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平）後迅速回落，並在連續下跌五日後跌穿上升趨勢線支持0.6960水平。若短期內澳元/美元能回升至上升趨勢線之上的話，後市應有望重新上探0.7050/0.7060阻力區。否則，澳元/美元有可能再度下探0.6900，甚至是0.6830水平。

交易策略方面，我們根據7月18日策略已於0.6950買入澳元/美元（上望0.7080，跌穿0.6895止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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