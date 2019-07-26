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今日 18:43 國際財經

歐股中段個別走 關注美次季GDP數據

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歐盟表明拒絕重談英國脫歐協議，「硬脫歐」風險上升，加上市場關注美國稍後公布第二季GDP數據，料對聯儲局下周減息幅度有所啟示，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7526點，升37點或0.5%；德國DAX指數報12416點，升54點或0.44%；法國CAC 40指數報5609點，升31點或0.56%；意大利富時MIB指數報21864點，跌39點或0.18%。

道指期貨暫報27175點，升79點。

歐洲央行議息後維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。不過，行長德拉吉指出，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。

歐洲央行專業預測機構(SPF)季度調查顯示，歐羅區明年通脹率預測為1.4%，低於先前預測的1.5%；2021年通脹率預測由1.6%下修至1.5%，皆低於歐洲央行的略低於2%通脹率目標。

美國聯儲局將下周二及三召開的貨幣政策會議，有分析相信聯儲局也會仿效德拉吉，在減息方面動作謹慎，不會一次過大幅減息半厘，只會試水溫減息四分一厘。

另外，法國7月家庭消費者信心指數從6月的101升至102點，預期為持平，為去年1月以來最高。美國稍後將公布第二季GDP數據，預期增長率將從第一季的3.1%放緩至1.8%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.34美元，升0.32美元或0.57%；倫敦布蘭特期油報63.71美元，升0.32美元或0.5%。

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