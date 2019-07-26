國際財經 即巿股評

隔晚歐洲央行扮鷹，唔肯減四分一厘，好友噓聲四起，歐洲股市即由升轉跌，但行長德拉吉呵番市場，暗示未來將減息且有可能啟動量化寬鬆政策，投資者條氣先至順番，歐洲收市普遍較日中低位大幅收窄，美股道指則一度大跌207點後，收市只跌128點。

美GDP左右息口去向

除咗中美貿易談判外，大家都睇實下周議息，利率期貨估減四分一及減半厘機會分別為82.5%及17.5%，不過今晚香港時間八點半花旗國將會公布第二季GDP，市場估計增長只有1.8%，一旦低過此數，市場又會再番兜劈半厘。

閣下如果只喺玩港股，由6月下旬開始到呢刻，恒指依舊在兩萬八至兩萬九橫行，大市波幅窄到無倫，日日等四點收工，大戶散戶都呻無癮。不過，港股不代表投資市場的全部，全球央行擺明車馬亂咁嚟，有水位減息就派息，無息減就狂印，撇除港股，外面世界仍美麗！

例如美股標普500指數凌波微步破頂，昨日德拉吉暗示將量寬，非洲垃圾債連七厘都質穿，買咗已經賺價又食息。仲有喺歐豬國的希臘，若狠心夠勇做清兵，去年底夠掃巴克萊希臘債指數，截至昨日升幅高達23.5%，跑贏同期只升19.8%的標普500指數。

中銀租賃息率吸引

恒指廢，好彩部分個股唔曳，本欄核心例牌的粵海投資(00270)、蒙牛(02319)及現代牧業(01117)外，可留意埋中銀航空租賃(02588)，因為租飛機業務穩定，預期市盈率亦只得8.4倍，估值唔高，預測股息率又有4.4厘，遠比十年美債高，今日曾創上市高後轉跌，現價買入目標睇85蚊，穿100天線(64.65元止蝕)。

美股方面，亞馬遜業績差過預期，上季每股盈利只得5.22美元，低過分析員估計的6.3%，盤後跌1.6%，但查實業績唔喺MISS 咁多，回調反而是吸納良機。至於GOOGLE母公司Alphabet，受惠雲計算及廣告收入佳，每股盈利達14.21美元，比市場估計高25.7%，盤後股價飆8%，中長線仍值得揸住。

要留意瑞幸仍蝕錢

嫌亞馬遜及Alphabet悶，高風險選擇可以諗下隻半新股瑞幸咖啡(LK)，一來美國半新股再度當炒(Beyond Meat及CrowdStrike又再創新高)，瑞幸亦食正內需潮流(為國內第二大咖啡連鎖品牌)，兼且又有大數據概念(透過大數據做銷售)，唯一最大缺點是仍蝕錢。

走勢上，瑞幸最近企在23美元阻力上，一旦升穿25.96美元上市高位就可飛天，以買入價跌穿一成止蝕，上望30美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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