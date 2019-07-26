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今日 15:49 國際財經

德拉吉言論鴿味淡 歐股早段個別走

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歐洲央行行長德拉吉言論「鴿味」不足，市場對寬鬆政策的憧憬有所降溫，加上歐盟表明拒絕重談英國脫歐協議，「硬脫歐」風險上升，投資者又憂慮全球經濟前景，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7502點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12384點，升22點或0.18%；法國CAC 40指數報5577點，跌不足1點；意大利富時MIB指數報21838點，跌65點或0.3%。

道指期貨暫報27142點，升46點。

歐洲央行議息後維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。聲明稱，需要在相當長的一段時期內採取高度寬鬆貨幣政策立場，因為無論是現實的還是預期的通脹率，都長期低於目標水平。同時，還釋放出迄今最強烈的訊號，暗示在夏季假期結束後，將加快實施對歐羅區經濟的貨幣政策支持，下調利率和推出新一輪資產購買計劃均為考慮的選項。

不過，德拉吉指出，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。他也未披露有關歐央行買債的詳情，市場對寬鬆政策的憧憬有所降溫。

此外，市場正密切關注美國聯儲局下周召開的貨幣政策會議。有分析稱，相信聯儲局也會仿效德拉吉，在減息方面動作謹慎，不會一次過大幅減息半厘，只會試水溫減息四分之一厘。

英國脫歐方面，歐盟委員會主席容克已經向英國新任首相約翰遜表明，歐盟與英國前首相文翠珊去年11月已達成的協議是最佳、也是唯一的脫歐協議。市場關注英國無協議下脫離歐盟可能性不斷升溫。

西方國家和伊朗之間緊張局勢持續，問題未有新突破，以及美國原油庫存上周大跌，推動油價延續上日的升勢。紐約原油期貨現時每桶報56.28美元，升0.26美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報63.48美元，升0.09美元或0.14%。

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