國際財經

日本首相安倍晉三內閣據報正在進行協調，最快將於下周五(8月2日)正式決定把南韓剔出簡化戰略貨品出口的「白名單」。

《讀賣新聞》報道，日本政府最快將於8月1日公布有關該決定的公眾意見徵詢情況，內閣最早可於翌日作出最終決定。這意味相關措施將從下月稍後時候起生效。

為報復南韓對二戰強徵勞工索償案的裁決，日本據報將進一步加強對南韓的出口管制，南韓批評日方做法違反國際常態。日本傳媒報道，如果被剔出「白名單」，日方將審查幾乎所有出口到南韓的商品，只有食品和木材除外。