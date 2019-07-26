國際財經

蘋果公司宣布，以10億美元(約78億港元)收購英特爾智能手機晶片業務，向供應自有手機晶片邁出一大步。

根據該交易，英特爾約2200名員工將加入蘋果，知識產權、設備和租賃也一並納入。這再加上原有的組合，蘋果將擁有從流動通訊標準到數據機的1.7萬個無線科技專利，使其在與華為等主要5G專利權持有者進行可能的全球性授權談判時，成為更有實力的業者。

蘋果相信，收購有助研發未來的產品，提供與對手更不同的效能。公司收購的數據處理晶片，功能主要是將智能手機連接無線網絡。