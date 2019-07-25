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亞馬遜上季盈利遜預期 市後股價回落

亞馬遜第二季淨賺26億美元，低於市場預期，消息公布後，市後時段股價跌近2%。期內收入升19.8%至634億美元，勝預期。

德拉吉:部分歐央行委員對推出量寬有異議



歐央行議息後維持利率不變，暗示未來將減息且可能啟動量寬。不過，行長德拉吉會後向記者傳遞的訊息「鴿味」不足，市場對減息憧憬有所降溫。德拉吉稱，部分央行委員仍未確信目前適合推出量寬，對部分環節仍有異議，他也未披露有關買債詳情。

美企績差減息預期降溫 道指低收128點



美國企業業績好壞參差，加上德拉吉言論不夠溫和，拖累美股道指曾挫207點，收市仍回落128點或0.47%；標指跌0.53%；納指下滑1%。Tesla績差股價瀉13.61%；陶氏公司縮減今年資本開支，料第三季收入低於原本估計，股價挫3.83%；福特季度盈利遜預期，全年預測弱，股價挫4.48%；波音再瀉3.69%；收市後公布業績的亞馬遜股價倒退1.35%，Facebook回落1.93%。

商務部:美少數人鼓動中美經濟脫鈎不理智



中國商務部發言人稱，中美經濟高度融合，美國少數人鼓動要把兩國經濟「脫鈎」，屬不理智、不現實、不可行。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部6月耐用品訂單增2%，遠勝預期；6月商品貿易逆差降至742億美元，比預期少。上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，數據勝預期。

￭ 英特爾第二季純利按年跌16.5%，每股經調整盈利勝預期，又調高第三季與今年業績預測，市後股價升逾7%。

￭ Alphabet第二季每股盈利14.21美元，較市場預期11.1美元多。市後股價升逾7%。

￭ 美滙尾段反覆漲0.07%至97.8；美元兌日圓升0.42%，報108.64。

￭ 紐約期金收跌0.6%，每盎斯報1414.7美元。

￭ 紐約期油收漲0.25%，每桶報56.02美元；布蘭特期油升0.33%。

￭ 英國首相約翰遜要求重談脫歐，遭歐盟委員會主席容克拒絕。

￭ 英國股市收跌0.17%；德國回吐1.28%；法國下滑0.50%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28388點，較恒指收市低水206點。

￭ ADR港股比例指數報28363點，較港低231點。

￭ 中廣核電力(01816)發行A股申請獲中證監通過。

￭ 銷售文件顯示，微盟(02013)先舊後新配售2.55億股，集資11.73億至12.24億元。

￭ 凱升(00102)按每股配售價1.01元，配售最多3億股新股，淨籌2.97億元。