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今日 06:19 國際財經

美司法部與8州磋商科企反壟斷事務

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美國得克薩斯州總檢察官辦公室披露，司法部與8個州總檢察官周四開會，討論關於科技巨擘在互聯網市場的競爭壟斷問題。

得州總檢察官辦公室的聲明沒有提及會面細節，但表示參與者來自跨黨派。根據聲明，雙方的會面具建設性，討論層面包括反壟斷，以及對科技巨擘可能採取的行動。

路透報道，參與會面人士包括密西西比州總檢察官。政治網站Politico報道，路易斯安那州總檢察官參與會面。紐約州總檢察官Letitia James的發言人表示，他派了一名代表出席。佛羅里達州也有代表出席。

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