國際財經

美國企業業績好壞參差，令市場擔心全球經濟前景，加上歐洲央行行長德拉吉在議息後的語調沒有想像中溫和，美股周四表現疲弱。美元回穩，金價則受壓，紐油受惠美國庫存大減刺激，漲近2%後回順。

周三創新高的納指，以緊貼全日低位收市挫1%，報8238點；美國電動車製造商特斯拉(Tesla)業績不佳，股價急瀉13.61%，為跌幅最大的納指成分股；收市後公布業績的亞馬遜倒退1.35%；Facebook回落1.93%。標指跌0.53%，收報3003點。道指也跟隨向下，最多挫207點，盤中低見27062點，收市仍跌128點或0.47%，報27140點。

其他個股方面，陶氏公司(Dow Inc)指出，因應中美貿易緊張關係，集團決定縮減今年資本開支，第三季收入很可能低於原先估計，陶氏股價急挫3.83%，為跌幅最大道指成分股；波音未止瀉，股價再挫3.69%；晶片股英特爾下滑1.44%。另外，大型車廠福特(Ford)第二季度盈利遜預期，全年盈利預測令人失望，拖累股價下滑4.48%。重型機械股Caterpillar股價上揚2.12%，為升幅最大道指成分股。

歐股三大指數均報跌，其中德國股市下滑1.28%，法股回落0.50%，英股倒退0.17%。

德拉吉言論「鴿味」不足

歐洲央行議息後維持利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。聲明又稱，需要在相當長的一段時期內採取高度寬鬆貨幣政策立場，因為無論是現實的還是預期的通脹率，都長期低於目標水平。同時，還釋放出迄今最強烈的訊號，暗示在夏季假期結束後，將加快實施對歐羅區經濟的貨幣政策支持，下調利率和推出新一輪資產購買計劃均為考慮的選項。

不過，德拉吉議息會後向記者稱，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。德拉吉也未披露有關歐央行買債的詳情，市場對寬鬆政策的憧憬有所降溫。此外，市場正密切關注美國聯儲局下周召開的貨幣政策會議。有分析稱，相信聯儲局也會仿效德拉吉，在減息方面動作謹慎，不會一次過大幅減息半厘，只會試水溫減息四分之一厘。

耐用品訂單增 憂儲局忍手

美滙尾段反覆漲0.07%至97.8；美元兌日圓升0.42%，報108.64。紐約期金收市跌0.6%，每盎斯報1414.7美元。

美國商務部公布，耐用品訂單在6月增加2%，遠高於市場預期的0.9%，是去年8月以來最大的增幅，扭轉之前兩個月連續下挫的頹勢。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少1萬人，報20.6萬，是逾3個月來最低水平，分析員本來預期會增至21.8萬。美國耐用品訂單和失業救濟數據均不俗，令市場預期聯儲局下調息率不會太激進，普遍料下周將減息四分一厘。

美國原油庫存上周大跌，加上中東局勢仍然緊張，刺激油價上揚，紐約期油收市漲0.25%，每桶報56.02美元；布蘭特期油升0.33%，收報63.39美元，但分析師預期，近日西方國家的製造業數據疲弱，反映經濟增長正在降溫，燃料需求可能會減少。比特幣未能守穩10000美元水平，尾段報9851，升幅收窄至2.2%。